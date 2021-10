Les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (Fmpo) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ont prolongé leur mot d’ordre de grève de 48 heures renouvelable depuis hier. Selon « Source A », cette décision fait suite à la tenue de leur assemblée générale. Les causes évoquées par ces pensionnaires sont multiples à savoir l’absence de couverture vaccinale pour les étudiants, déficit en amphithéâtres, rémunération des stages cliniques et les difficultés notées dans les modalités d’évaluation et de corrections.

