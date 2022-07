Tué par balle : Alexis Diatta inhumé ce samedi 30 juillet à Bignona

C’est Zig FM qui donne l’information, la famille de Alexis Diatta se résout à inhumer son fils ce samedi 30 Juillet. Dans son édition de ce matin, la radio de proximité a fait savoir que la famille du jeune Alexis tué lors de la marche interdite de la coalition Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier à Bignona, a décidé de la mise sous terre du corps de ce jeune, samedi prochain, citant un oncle du défunt.

Comme Idrissa Goudiaby à Ziguinchor, Alexis Diatta a été tué aussi le 17 juin 2022. Et selon sa famille citée par nos confrères de Zig FM, l’autopsie réalisée pour le cas de Alexis fait état d’ ” Une mort par balle “. Ainsi, la famille de ce jeune homme se résout à inhumer son fils, espérant que justice soit faite. Après plus de quarante jours passés dans les morgues des hôpitaux de Ziguinchor, Idrissa Karamo Goudiaby et Alexis Diatta vont finalement être mis en terre, respectivement le vendredi 29 et samedi 30 juillet à Ziguinchor et Bignona.