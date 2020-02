Trudeau au Sénégal : Sur quoi vont porter les discussions

La visite officielle au Sénégal du Premier ministre canadien du 12 au 13 février 2020, est très attendue au niveau de l’opinion nationale, du fait des prises de position du Canada, par le passé, sur des sujets sensibles tels que l’homosexualité dont la légalisation lui est recommandée au Sénégal par certains de ses partenaires étrangers.

Dans sa parution du jour, le quotidien national Le Soleil donne la parole à l’ambassadeur du Canada au Sénégal, Sébastien Beaulieu qui informe que les discussions entre Macky Sall et son hôte Justin Trudeau seront accès sur la sécurité régionale, les enjeux climatiques et environnementaux, le commerce et l’investissement, mais aussi le multilatéralisme.

Le Chef du gouvernement canadien sera accompagné d’une forte délégation composée entre autres, du ministre des Affaires étrangères François Philippe Champagne, de son homologue chargé de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, de Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et Sherpa du Premier ministre pour la francophonie, de Marc-André Blanchard, Ambassadeur et représentant du Canada auprès des Nations à News York ainsi que de l’Ambassadrice Jacqui O’Neill (Femmes, Paix, Sécurité).

Une visite qui sera l’occasion de procéder au lancement officiel de l’année du Canada au Sénégal, a annoncé Sébastien Beaulieu selon qui, les investissements canadiens au Sénégal ont dépassé, cette année, le cap du 1 milliard de dollars canadiens, soit 2500 milliards de FCfa.