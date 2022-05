OFNAC: La très particulière déclaration de patrimoine de Babacar Diop

«Ce matin, j’ai fait ma déclaration de patrimoine auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC)», a annoncé le nouvel édile de la ville de Thiès sur ses plateformes numériques.

Qu’a-t-il mis sur ce qui figure sa feuille de déclaration ? La réponse du leader des Forces démocratiques du Sénégal: «L’essentiel de ce patrimoine tourne autour de livres collectionnés depuis mes années d’étudiant. Ma bibliothèque est mon plus grand et mon plus beau patrimoine», a-t-il dit.