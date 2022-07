Transport urbain : des «bus d’un confort particulier» attendus

Le Président Macky Sall a symboliquement réceptionné hier, mercredi, les nouveaux bus de Dakar Dem Dikk (DDD). Il s’agit de 33 véhicules de «dernière génération» destinés au transport interurbain. Qui permettront d’assurer les dessertes, selon le chef de l’Etat, «dans des conditions de sécurité et de confort».

Les nouveaux bus font chacun 50 places et disposent d’une soute pouvant prendre 150 valises de 23 kilos chacune. Deux véhicules seront affectés par région, d’après le directeur général de DDD, Omar Bounkhatab Sylla.

Macky Sall a invité les Sénégalais à faire bon usage des véhicules de transport en commun. «C’est ça qui nous permettra d’aller toujours de l’avant et de toujours donner plus et mieux», indique-t-il avant d’annoncer que de nouveaux bus sont attendus pour le transport urbain. «Ils seront d’un confort particulier et d’une sécurité optimale», souligne le président de la République.

L’acquisition de ces véhicules entre dans le cadre d’un programme de renouvellement du parc de DDD. Selon Oumar Bounkhatab Sylla, celui-ci concerne 1400 bus.