Le président de la République satisfait des résultats de la transplantation rénale effectuée à l’hôpital d’Ouakam le dimanche 26, annonce un projet de transplantation oculaire.

Le chef de l’Etat qui présidait ce lundi, l’ouverture du forum international pour la paix et la sécurité en Afrique, a lors de son discours, félicité les médecins qui ont réussi cet exploit, en l’occurrence Fary Ka de l’hôpital Aristide le Dantec et l’équipe de l’hôpital militaire de Ouakam.

« L’Afrique ne peut laisser la moitié de sa population vivre dans la pénombre. Et cette Afrique des solutions m’amène à saluer l’excellente performance, réussie, hier par nos équipes médicales avec l’hôpital de Ouakam et l’hôpital Aristide le Dantec, qui ont réussi les deux premières opérations de transplantations rénales. Je salue mon général de l’équipe de Ouakam, Madame la Ministre de la santé, l’équipe du professeur Fary ka de l’hôpital Aristide le Dantec », s’est vanté Macky Sall.

Il ne s’est pas arrêté là, devant ses hôtes, le Président du Sénégal a annoncé un autre projet, celui de la transplantation oculaire. « Nous avons aussi décidé de travailler pour la transplantation oculaire, je sais qu’il y a des progrès. »

Le chef de l’Etat, qui magnifie les prouesses de ces équipes, estime que cette réussite est un pas vers l’éradication de ces maladies chroniques et coûteux, « C’est une performance et cela va nous aider dans la lutte contre toutes ces maladies chroniques qui tuent beaucoup de gens et nous coûtent très cher. » Et de poursuivre, « la perspective de la transplantation rénale va nous aider dans la prise en charge des malades ».