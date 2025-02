Transition énergétique : une solution solaire innovante pour réduire les coûts du TER

Une convention tripartite a été signée ce lundi pour réduire la facture énergétique du Train Express Régional (TER) et promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables au Sénégal. Ce partenariat, prévu sur une durée de trois ans, réunit :

La SENTER: Société nationale en charge de la gestion et de la maintenance des infrastructures du TER (gares, voies ferrées, installations techniques, etc.) et du suivi des investissements liés au projet. c’est une Société à capital public détenue intégralement par l’État du Sénégal.

La SETER : Société responsable de l’exploitation commerciale du TER, incluant la vente des billets, la conduite des trains et la gestion de la relation client. Filiale privée de la société française SNCF.

L’ANER : Agence nationale des énergies renouvelables, dont la mission est de promouvoir l’intégration des énergies renouvelables au Sénégal.

Le projet Champ Photovoltaïque Curviligne et Linéaire (CPCL)

Cette initiative ambitieuse, pilotée par l’ANER, vise à alimenter le TER et d’autres infrastructures ferroviaires et routières en énergie solaire. Le CPCL permettra d’alléger les charges énergétiques du TER tout en contribuant aux objectifs nationaux de transition énergétique.

Ce partenariat reflète une volonté commune d’adopter des solutions innovantes et durables pour améliorer l’efficacité énergétique du TER, tout en renforçant l’engagement du Sénégal en faveur des énergies renouvelables.

Source : APS, RTS