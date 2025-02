Saisie de plus de 128 000 pilules d’ecstasy à l’aéroport de Banjul

Un ressortissant gambien a été arrêté à l’aéroport de Banjul en possession de plus de 128 000 comprimés d’ecstasy dissimulés dans ses bagages. Cette saisie marque l’une des plus importantes opérations contre les drogues de synthèse en Afrique de l’Ouest, selon les informations rapportées par nos confrères de Sud Quotidien.

L’Agence de répression des drogues en Gambie (DLEAG) a mené ce coup de filet le 2 février dernier. Les agents de la brigade aéroportuaire ont interpellé Saikou Krubally, un résident espagnol, avec 128 745 pilules d’ecstasy réparties dans trois valises. Un responsable de la DLEAG a précisé que le suspect était surveillé depuis son arrivée sur un vol SN Brussels Airlines, et son arrestation s’est effectuée vers 20h près du feu de circulation de Sukuta.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que Krubally aurait récupéré la marchandise à Amsterdam, après être parti de Barcelone, avant de rejoindre Banjul via Bruxelles, contre une rémunération de 10 000 euros. Cette saisie s’inscrit dans le cadre d’une série d’opérations fructueuses menées récemment par les services antidrogue gambiens, comme l’a souligné la DLEAG auprès du Sud Quotidien.

Il y a quelques mois, en décembre, trois citoyens nigérians avaient été appréhendés avec plus de 40 000 comprimés d’ecstasy en provenance d’Inde. Un autre passager gambien avait également été arrêté en possession de 47 078 pilules lors d’un vol en provenance d’Allemagne.

En cumulant les saisies, plus de 215 000 pilules d’ecstasy ont été confisquées en trois mois, en plus de quantités significatives de cocaïne et de haschich. La direction de la DLEAG encourage la population à participer activement à la lutte contre le trafic de drogues en signalant toute activité suspecte.