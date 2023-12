Trafic fichier électoral : Mame Boye Diao dément et menace

Après Mimi Touré, l’accusation de vente présumée de codes d’accès au fichier électoral, a aussi affecté coalition Diao 2024 qui dénonce une « tentative de diabolisation et de manipulation à l’encontre de son candidat ».

Le nom de leur candidat Mame Boye Diao est mêlé au présumé trafic de fichier électoral. Qui est parti de l’arrestation d’un certain Amadou Diallo, accusé d’avoir vendu le fichier électoral aux candidats Mame Boye Diao et Aminata Touré.

La coalition Diao 2024, dans son communiqué, après avoir démenti de telles insinuations, a marqué son étonnement qu’un citoyen puisse, devant des agents assermentés de l’Etat, avouer des faits de corruption et en ressortir libre.

Et le mandataire mandataire national de la coalition, Massene Guèye, de fustiger « cette manœuvre qui fait suite à une première tentative de diabolisation et de manipulation à l’encontre d’El Hadj Mamadou Diao. Ce groupuscule de personnages aux intentions abjectes, foulant aux pieds toutes les valeurs nobles qui doivent guider les acteurs politiques dans la période actuelle, pour justifier leur ralliement aux odeurs fétides, n’ont pas hésité dans un passé récent à déclarer détenir par voie illégale et par devers eux les fiches de parrainages et la clé USB de Monsieur El Hadji Mamadou DIAO ».

« Cette dernière manœuvre concernant la vente présumée de codes d’accès au fichier électoral, poursuit le communiqué, s’ajoute à la première sus évoquée et prouve à suffisance le complot orchestré contre la candidature de Monsieur El Hadji Mamadou DIAO. malgré le nombre impressionnant de candidats, le constat général qui en découle montre à suffisance que El Hadji Mamadou Diao dérange de par son envergure politique ».

En dernière analyse, Diao 2024 reste déterminée et fera face à toutes tentatives de calomnies, d’injures, de chantages et d’intimidations. Aussi la coalition se réserve-t-elle le droit d’ester en justice contre de pareilles accusations