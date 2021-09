Trafic de passeports diplomatiques : Les députés mis en cause ont “marié” 14 femmes

Les députés de la majorité BBY impliqués dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques sont mouillés jusqu’au cou.

Mamadou Sall et Boubacar Biaye, ainsi que Sadio Dansokho, président du Conseil départemental de Saraya, ont “épousé” 14 clientes de El Hadji Diadji Condé.

En effet, 14 “certificats de mariage” portant leurs noms, 9 autorisations parentales, 7 relevés de comptes bancaires, 19 extraits de naissance et 13 relevés authentiques de leurs indemnités parlementaires ont été retrouvés chez Condé.

Selon Libération, ce dernier a confié aux enquêteurs sa “fraternité d’affaires” avec les députés et souligne que les mis en cause étaient informés et percevaient leurs commissions sur les fonds qu’il recevait de ses clients.

Mieux, il ressort des réquisitions adressées aux officiers d’état civil de Pikine et Médina Gounass, que les certificats de mariage établis sous l’incipit et le cachet de leur mairie étaient faux.