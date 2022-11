Elle est partie à Thiès pour rendre visite à son petit ami. Mais, E. MALOU ne rentrera pas chez elle à Dakar. Elle finira à la prison de Thiès. Quittant Dakar un dimanche, la jeune femme est d’abord passée chez sa sœur qui réside au quartier Kawsara Fall avant d’atterrir chez son amant au quartier Grand standing.

Lequel va l’accueillir sur la terrasse où il était avec des amis autour du thé. Ils échangeaient et buvaient du thé jusqu’au moment où ils sont surpris par la présence de policiers. I.Ba et ses amis ont pris la poudre d’escampette, laissant sa petite amie E. MALOU sur les lieux. L’un des limiers va l’intercepter et les autres ont poursuivi I.Ba et ses amis.

Ces policiers sont revenus sur la terrasse avec un sac à dos contenant 500 grammes de chanvre indien. Interpellée, la jeune femme n’aurait pas voulu dire la vérité sur la provenance de la drogue et sur l’identité des autres membres qui se sont échappés. E.Malou sera ainsi poursuivie pour détention de chanvre indien.

Placée sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès, la mise en cause est jugée mercredi dernier par le tribunal de flagrant délit de la cité du Rail. Devant la barre, elle a nié les accusations. E.Malou a dit n’avoir rien compris de cette affaire de drogue. ” J’étais partie voir I.Ba. C’est mon ami. Arrivé chez lui, il m’a conduite sur la terrasse où il était assis avec ses amis et une autre fille, entrain de faire du thé. On discutait ensemble et je jouais avec mon téléphone. Du coup, j’ai entendu I.Ba dire que les policiers arrivent. Avant de comprendre, ils ont sauté sur la terrasse, puis disparu. Il sont poursuivis par les policiers au moment où l’un d’entre eux m’a immobilisée sur place. Je n’ai pas fui parceque je n’avais rien compris“, a dit E.Malou

Poursuivant, l’accusée a affirmé que les policiers qui avaient pourchassé I.Ba et autres sont retournés sur les lieux avec un sac contenant du chanvre indien. Mais selon le procureur de la République, la prévenue a avancé de fausses allégations. Il a cru que E. MALOU s’adonne bel et bien au trafic de chanvre indien et qu’elle aurait transporté cette drogue de Ziguinchor à Thiès.

Jugeant les faits constants, l’avocat général a demandé au juge d’appliquer la loi pour empêcher E Malou de se relancer dans cette activité.

L’affaire est mise en délibéré pour être vidée le 09 novembre 2022.

L’observateur