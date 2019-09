Trafic de cocaïne : plusieurs milliards blanchis au Sénégal

Les autorités judiciaires françaises sont à la trousse de Joel Soudron, un trafiquant de drogue, soupçonné d’avoir blanchi plusieurs milliards dans des projets immobiliers et fonciers au Sénégal. Le trafiquant natif de Guadeloupe, a été arrêté au Mali avec une carte d’identité au nom de Jamal Olivier Kane et un passeport sénégalais.

Le journal « Libération » dans sa parution de ce lundi 23 septembre, révèle que les magistrats français qui ont envoyé une commission rogatoire au Sénégal, ont ouvert une enquête sur tous les comptes bancaire de Soudron ouverts au Sénégal. Ils demandent aux autorités sénégalaises de faire de même et de procéder à des perquisitions dans toutes les sociétés dans lesquelles Soudron détiendrait des parts.

Marié à une Sénégalaise, Joel était à la tête d’une filière d’importation au vu des quantités saisies à l’occasion des opérations douanières intervenues le 21 novembre 2011 en Guadeloupe et le métropole (272 et 231 kilogrammes de cocaïne).



Le journal informe qu’il disposait, avec sa complice du nom de Sarah Demay et par le truchement de la société Agedem International, de véhicules utilitaires qui servaient à faire circuler la drogue entre les Antilles et la métropole.