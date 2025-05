Trafic de chanvre indien à l’UCAD : le verdict est tombé !

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, ce mardi 20 mai, l’étudiant A.A. Diakité à deux ans d’emprisonnement ferme pour usage et cession de 41 cornets de chanvre indien.

Attrait à la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Tentant de se justifier, M. Diakité a déclaré : « Ma bourse a été résiliée, je n’en pouvais plus. Sous la pression sociale, je voulais trouver de l’argent pour aider ma mère à préparer la fête de la Tabaski. »

Il a ajouté avoir été appréhendé au stade de l’UCAD en compagnie de deux amis.

Le principal responsable du réseau, un autre étudiant âgé de 24 ans, a été arrêté lors d’une opération minutieusement préparée par les forces de l’ordre du commissariat de Point E, grâce à un recoupement d’informations et une collaboration étroite avec la sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

Le mis en cause avait été placé en garde à vue depuis le 14 mai.