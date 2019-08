Tourisme : le secteur contribue à hauteur de 7% au PIB et crée plus de 100.000 emplois directs et indirects

Le tourisme constitue un secteur prioritaire pour le Sénégal dont il contribue au Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 7%, sans compter les plus de 100 000 emplois directs et indirects générés par ce secteur, selon un communiqué du ministère.



Le document révèle que le ministère du Tourisme et des Transports aériens et les acteurs du secteur touristique sont en train de travailler pour l’adoption d’un code du tourisme au Sénégal. Dans ce cadre, un atelier de partage et de validation du projet de loi portant code du tourisme ce tient ce lundi à Mbour, est de Dakar.



Le projet de code du tourisme, en gestation depuis plus d’un an, devrait contribuer à un meilleur encadrement des conditions d’exercice des activités et professions touristiques, sous l’égide de la Direction de la réglementation touristique (DRT). Des représentants, des professionnels du secteur, de services et structures rattachées au département de tutelle ainsi que d’autres ministères prennent part à cet atelier.



« Ce code du tourisme va constituer une première au Sénégal », le pays n’ayant jamais disposé d’une loi réglementant le secteur touristique », peut-on lire dans un communiqué de presse. L’absence d’une loi réglementant le secteur touristique « a toujours constitué un facteur de blocage » dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement du tourisme, indique la même source.

Articles similaires