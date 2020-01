Touba : Le musée mouride de Dianatoul Mahwa sortira bientôt de terre

Un département de Serigne Touba, la loge exclusive de Mame Cheikh Ibra Fall, l’annexe des Khalifes, l’espace extension des ascendants et descendants, une salle de conférence, des salles d’exposition, des salles multimédia, entre autres dépendances. L’ensemble des deux bâtiments fera approximativement 19 000 mètres carrés. D’après le quotidien Kritik qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, c’est ce que sera le musée Mouride, prévu pour être érigé à Dianatoul Mahwa en guise de conservation de patrimoine du Continent, dont la cérémonie de pose de la première pierre est encore dans le pipeline. Mieux, tel qu’il est annoncé, ce chef d’œuvre, dont la décoration portera l’empreinte des Turcs, sera le plus moderne du Sénégal.

L’architecte, Malick Mbow, de souligner : « Le musée sera symbolisé par deux bâtiments traduits par un bateau qui représentent le départ en exil et le retour de Serigne Touba. L’aspect émotif du départ apporte une complexité du bâtiment. Quant au retour, il sera matérialisé par un autre bâtiment qui contiendra tous les objets de Serigne Touba. C’est le lieu de lancer un message à l’endroit de nos chefs d’État pour une bonne conservation du patrimoine du continent à travers la construction de musées ». Le président de la commission scientifique et culturelle, Dr Matar Ndiaye, qui poursuit : « Il y aura la domotique et l’informatique. Avec ce bâtiment, il faudra un contrôle de l’arrivée de l’air et de sa sortie. Ce musée sera un bâtiment adapté à son contexte avec des matériaux bioclimatiques ».