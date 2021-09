“Touba : la France d’hier et la France d’aujourd’hui…” (Par Madické Niang)

Par la mansuétude d’Allah, notre communauté, accompagnée par toute la Ummah islamique, vient de célébrer le Maggal 2021 dans une ferveur exceptionnelle : l’une des éditions les plus abouties de son histoire.

Cette mobilisation, jamais égalée, des mourides mais aussi de l’ensemble des musulmans d’ici et d’ailleurs, est l’illustration de l’œuvre de Serigne Touba, Serigne Mouhamadou Mountakha MBACKE, Khalife général des Mourides. Les excellentes relations qu’il entretient avec toutes les familles religieuses lui valent aujourd’hui des témoignages fort élogieux. Leurs différentes déclarations enregistrées lors de ce Maggal en sont une parfaite démonstration.

Son khalifat traduit concrètement cette maxime que les mourides aiment à répéter « Serigne Touba, se manifeste chaque jour avec encore plus d’éclat ». Ce Maggal montre à suffisance que Serigne Mountakha épouse entièrement et parfaitement la posture de Khadimou Rassoul.

Nous relevons particulièrement, l’intérêt de la communauté internationale en l’endroit de cet événement, intérêt illustré par la visite de nombreux ambassadeurs et de représentants de multinationales et symbolisé par cette déclaration du Général Michel Delpit, Commandant des Éléments français au Sénégal, qui lors de son déplacement à Touba a affirmé, sans ambages, « vous êtes un des ciments de la nation sénégalaise. La France et la fraternité de votre confrérie offrent un cadre structurant solide et pérenne pour l’épanouissement de votre communauté, contribuant ainsi directement à la stabilité sociale et sécuritaire du Sénégal.»

Les forces de la France, qui hier ont été envoyées pour chercher Khadimou Rassoul à Dièwol, sont remplacées aujourd’hui par des Éléments français venus lui rendre hommage. Tout un symbole qui n’aurait jamais été possible sans le pardon accordé par Cheikhoul Khadim à ses contempteurs dès sa descente du paquebot qui l’a remmené au Sénégal.

Pour notre part, lors de cette édition, qui a coïncidé avec le jour de notre anniversaire, nous avons eu le sentiment que toute la communauté mouride, j’allais dire islamique, a célébré avec nous ce jour symbolique nous remplissant d’une allégresse particulière et raffermissant notre foi inébranlable en Khadimou Rassoul ainsi que notre engagement à le servir de toutes nos forces.

Qu’Allah prête une longue vie et une bonne santé à Serigne Mountakha MBACKE, Ibn Serigne Mouhamadou Bachir, à tous les chefs de communautés religieuses du Sénégal ainsi qu’à toute la descendance de Cheikhoul Khadim et à celle de ses dignitaires. Que Dieu protège le Sénégal et lui fasse bénéficier amplement de toutes les retombées spirituelles du Maggal.

JAJEUFATI KHADIMOU RASSOUL !

BAMBA MERCI !

Président Madické NIANG