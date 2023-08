Touba : 2 dames volent 20 téléphones dans la mosquée

Poursuivies pour association de malfaiteurs et vol, Codou Mbaye et Adama Sèye ont été présentées hier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Ces dames ont été prises en flagrant délit de vol, lors du Magal de Darou Khoudoss.

Ce jour-là, un policier a été informé d’agissements délictuels dans la mosquée. L’élément du GMI s’est alors isolé pour surveiller les deux femmes suspectées. Ces dernières subtilisaient les téléphones portables des pèlerins qui effectuaient leur Ziar, avant de les confier à une complice, une fillette âgée de 10 ans.

Après avoir procédé à l’arrestation des deux voleuses, le policier a récupéré une vingtaine de téléphones portables volés, selon des sources de Seneweb.

Interrogées sur procès-verbal dans les locaux du commissariat spécial de Touba, Codou Mbaye et Adama Sèye ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Les deux voleuses ont été déférées hier lundi pour association de malfaiteurs et vol. La fillette de la voleuse Codou Mbaye a été conduite au parquet. Elle était chargée de garder les appareils cellulaires volés par sa mère et son acolyte.