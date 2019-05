Thiès :10 tonnes de produits impropres d’une valeur de 50 millions Cfa, incinérés

Dix tonnes de produits impropres à la consommation, d’une valeur estimée à 50 millions de francs Cfa ont été saisies par le service régional du commerce de Thiès, puis incinérées ce jeudi 23 mai en périphérie de la ville, en présence du directeur du service régional du Commerce de Thiès, Alioune Samb et son équipe, ainsi que des éléments des sapeurs-pompiers.

La marchandise a été saisie entre 2018-2019 dans des boutiques, chez des grossistes, dans les stations-services et marchés de Thiès en général, pour défaut de qualité. Il s’agit de divers produits (boissons, biscuits, lait en poudre, farine etc.). « Les commerçants vendent parfois des produits sans connaitre la date de péremption », reconnait toutefois le Commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Thiès, Alioune Samb qui insiste sur la sensibilisation au niveau des commerçants, « surtout ceux qui n’ont pas été à l’école ».

Aux populations, prodigue-t-il quelques conseils pour préserver leur santé. A savoir, éviter d’acheter des produits dans la rue, dans les étals, de lire les dates de péremption, d’éviter d’acheter un produit frais vendu dans la rue et sous le soleil (poulet, beurre, du fromage, lait, etc.) Les agents de la brigade régionale, met-il en garde, sillonnent régulièrement les marchés, et signalent toute anomalie au service régional du commerce.

Le contrôle s’effectue également au niveau des pharmacies, des boutiques des stations-services, des boulangeries par exemple sur le poids du pain qui est vendu. Et les récalcitrants encourent des sanctions allant de 10 000 francs à 3 millions de francs Cfa.