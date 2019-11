Tentative de corruption: Bougazelli aurait proposé 10 millions FCFA aux enquêteurs pour se tirer d’affaires

Ca risque d’être plus grave pour l’ancien député de la mouvance de la mouvance présidentielle, Seydina Fall alias Bougazelli. Car, en plus d’être poursuivi pour « association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, blanchiment de capitaux, il est visé par une tentative de corruption. Selon la Rfm, il lui aurait été reproché d’avoir proposé aux gendarmes enquêteurs, 10 millions de FCFA.

Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a requis ce vendredi le mandat de dépôt contre lui. Seydina Fall dit Boughazelli pourrait passer sa première nuit à la prison de Rebeuss, la plus grande au Sénégal.

Mais, son avocat, Me Elhadji Diouf continue de démentir cette information. Joint par PressAfrik.com, Me Diouf soutient que son client n’est pas placé sous mandat de dépôt et n’a même pas encore fait face au procureur de la République.