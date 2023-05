Tensions politiques : Message émouvant d’Abdou Diallo à la population sénégalaise

Dans une série de tweets, le défenseur central des Lions de la Téranga étale sa douleur « au vu de l’actualité dramatique ». « Loin de moi l’idée de parler politique, d’inciter ou d’influencer à quelque parole ou acte », précise-t-il d’emblée, mais, poursuit l’international sénégalais, « au vu de l’actualité dramatique.. Je me sens obligé de parler. Premièrement, j’offre mes condoléances aux familles des personnes décédées à Ziguinchor. »

« J’espère que les blessés se rétabliront rapidement. Sans parler de Ngor depuis quelques jours. Nous prions pour vous. Beaucoup de gens m’interpellent en commentaire pour que je prenne position avec un avis politique tranché mais au vu de ma position je ne me sens pas légitime à cela », souligne Abdou Diallo.

Cependant, ajoute le poulain d’Aliou Cissé, je ne peux rester insensible à la vue des civils et de la force de l’ordre à l’agonie. Il est impossible de banaliser une telle atrocité et encore plus quand ceci se passe entre frères et sœurs au sein de leur magnifique pays qu’ils partagent et à coup sûr aiment ».

Invoquant la Sourate 5 verset 32 du Coran, Diallo implore Allah de préserver «la paix au Sénégal ». Impuissant face à cette chienlit qui sévit dans son pays de cœur, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain (PSG) invite les protagonistes à mettre en avant l’intérêt supérieur du Sénégal qui, selon lui, doit primer sur toute autre considération. « Et pour ceux qui pourraient contribuer au bien de mon pays par leur acte ou leur parole, je leur demande seulement de faire preuve de discernement et de justesse dans l’intérêt du peuple », demande-t-il.

Pour conclure, Abdou Diallo envoie un message émouvant au peuple sénégalais. Vous m’avez apporté tellement de choses que je suis même inconfortable avec ces souffrances parce que finalement impuissant. Ce message est ma modeste contribution et j’espère qu’il touchera le cœur de ceux qui peuvent réellement agir », espère ce leader de vestiaire de la tanière.