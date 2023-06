Tabaski 2023 – Marché d’intérêt national : Min de moutons et de légumes

Dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski, des produits horticoles ainsi que des moutons seront disponibles au Marché d’intérêt national (MIN). Après un coup d’essai lors de la fête de Korité, les autorités du (MIN) ont décidé de remettre ça sur la période du 19 au 27 juin 2023.

Pomme de terre, oignon et autres produits horticoles disponibles à des prix préférentiels au Marché d’intérêt national (MIN), des moutons aussi. Cela aura lieu du 19 au 27 juin. Après un coup d’essai lors de la fête de Korité, les autorités du (MIN) ont décidé de remettre l’opération pour la fête de Tabaski. «La fête de Tabaski est une occasion où les citoyens recherchent des produits frais, de qualité et à des prix préférentiels. C’est dans cette optique que nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Programme d’appui à la compétitivité en Afrique de l’Ouest (Pacao), l’Agence de régulation des marchés (ARM), la Direction du commerce intérieur, les opérateurs du MIN(…) pour mettre en place ce marché spécial de fruits et légumes», a indiqué hier Mou­hamadou Abdoulaye Mbaye, Directeur général de la Société d’exploitation du Marché d’intérêt national et de la Gare des gros porteurs (Semig).

«Ce marché favorise la traçabilité des produits garantissant ainsi aux consommateurs des aliments sains et de qualité», a-t-il insisté, assurant que la «Tabaski du Min» est une belle opportunité pour soutenir les producteurs locaux, et permet en même temps aux citoyens de disposer de produits de qualité.

«Nous nous sommes engagés à approvisionner le marché suffisamment en produits de qualité», a émis de son côté Cheikh Mbacké Mboup, s’exprimant au nom des producteurs. Il a indiqué que des produits en provenance de la zone des Niayes, du Fouta, de la Casamance et d’autres localités vont être disponibles in situ. En plus des produits horticoles, le mouton sera aussi disponible au MIN. «Nous avons établi un partenariat avec le ministère de l’Elevage et des productions animales pour mettre en place un point de vente de moutons. Nous avons veillé, en collaboration avec le Département de l’élevage, à ce que les moutons proposés répondent aux normes sanitaires les plus strictes», a noté M. Mbaye. «On compte sur les éleveurs pour qu’ils nous accompagnent dans cette première expérience en proposant des moutons de qualité et en quantité, et à des prix préférentiels», a-t-il-exhorté.

Le représentant des éleveurs a promis des prix accessibles variant entre 60 mille francs et 3 millions de francs CFA, tout en assurant que l’espace qui leur est dédié pour l’opération va permettre de mettre à disposition quelque 20 mille moutons au total à Diamniadio ; en tenant compte des deux autres points de vente dans la commune.