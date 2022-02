Les meilleurs buteurs de la Super League cette saison en Turquie sont d’origine sénégalaise. Mame Diouf, Mame Thiam, Famara Diedhiou, Cherif Ndiaye et d’autres ont presque fait le championnat.

Performance des Sénégalais

La performance des footballeurs sénégalais cette saison dans la Super League Spor Toto, dont les 25 semaines se sont écoulées, attire l’attention. Alors que les footballeurs turcs ont marqué 157 buts en Super League jusqu’à présent, les stars sénégalaises occupent la deuxième marche du podium.

16 joueurs sénégalais évoluent en Super League cette saison, pour 47 buts marqués.Mame Birame Diouf en tête.

Mame Diouf de Hatayspor caracole en tête comme meilleur buteur du contingent sénégalais avec 10 buts. Mame Baba Thiam de Kayserispor a marqué 9 buts, Famara Diedhiou de Göztepeli, Cherif Ndiaye d’Alanyaspor 7 buts, Papy Djilobodji de Gaziantep et Ibrahima Balde de Giresunspor 3 buts, Mamadou Diarra de Giresunspor, Khaly Thiam d’Altay et Kasımpaşalı Mamadou Fall ont chacun marqué 1 but.

Après les footballeurs turcs et sénégalais en Super League, les footballeurs brésiliens arrivent avec 38 buts. Les joueurs italiens ont marqué 26 buts, tandis que les joueurs nigérians ont marqué 20 buts.

Voici la répartition des buts marqués jusqu’à présent en Super League par pays :

Turquie 349 157

Sénégal 16 47

Brésil 30 38

Italie 7 26

Nigéria 14 20

Serbie 5 17

Grèce 6 16

financier 6 15

ivoire 7 14

Maroc 9 14