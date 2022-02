Lutte avec frappe: Le GFM rend hommage aux champions d’Afrique

Le compte à rebours est déclenché. En vue du combat du dimanche 20 février prochain à l’Arène nationale entre Gouy-Gui et Reug-Reug, le coordonnateur d’Entertainment Group a rencontré les responsables du Groupe Futurs Médias, parrain de l’événement. Birane Ndour, Directeur général de GFM, éprouve un «réel plaisir et un honneur».

En marge de la cérémonie, hier mercredi dans les locaux de la TFM aux Almadies (Dakar), le patron de GFM a adressé ses félicitations aux «Lions», vainqueurs de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. « C’était extraordinaire. Pour moi, c’est un rêve et je n’aimerais même pas me réveiller, parce qu’il n’y a que le sport pour donner certaines sensations. Il y a une atmosphère qui plane sur le pays grâce au sport. Ce drapeau de GFM, je le dédie aux “Lions”du Sénégal, parce qu’ils nous ont fait plaisir et nous ont fait vibrer. Ce drapeau, au nom du PCA Youssou Ndour, est celui des “Lions”. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi Matar Bâ, ministre des Sports, comme invité d’honneur de l’événement, mais aussi de la Fédération sénégalaise de football », a annoncé Birane Ndour.

Le combat sera retransmis en direct sur la Télévision Futurs Médias (TFM). Un «cadeau» gracieusement offert aux amateurs par le premier groupe de presse privée du Sénégal qui a payé les droits de retransmission.