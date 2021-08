C’est un rebondissement extraordinaire qui vient d’arriver dans le dossier Abdoulaye Ndiaye. Et il ne va pour le moins laisser aucun Sénégalais indifférent. Alors que la version officielle était que “le jeune Abdoulaye Ndiaye ne jouirait pas de toute sa tête et que las de courir derrière un hypothétique rendez-vous, avec le patron du groupe Futurs Médias, il aurait fini par se planter un couteau devant le domicile de Youssou Ndour où sa mort a été constée“, pour la famille “on est loin de la vérité.” Et la famille Ndiaye ne manque pas d’arguments.

“Abdoulaye Ndiaye n’a jamais été sujet à des troubles psychiatriques. C’est un technicien des télécoms. Il n’a jamais fait l’école mais il est capable de régler n’importe quel problème technique.” Telle est la conviction de la famille d’Abdoulaye Ndiaye retrouvée à Grand Médine par la rédaction de Kéwoulo. A en croire cette dernière, “la victime est mariée à deux épouses et est père de enfants. Et c’est un croyant qui n’irait jamais jusqu’au suicide pour un chanteur.” Pour Kiné Ndiaye, la sœur de la victime, “c’est une dette qui opposerait Ablaye Ndiaye à Youssou Ndour. Je ne sais pas quand et comment cela s’est passé mais il a toujours dit qu’il allait la bas pour se faire payer cette dette. Il disait souvent que c’est inacceptable que ces gens qui ont tout refuse de lui donner son dû.”

Si le cercle de Youssou Ndour a laissé entendre que le “suicidé” n’aurait jamais rencontré le patron du groupe de presse, la famille de Abdoulaye Ndiaye, elle, a fait savoir que le défunt est un expert en matière de technique. Et le groupe Futurs médias l’aurait fait travailler sur des projets sans le payer. A Grand Médine, la tragique fin de Abdoulaye Ndiaye révolte plus d’un. Et plus que le “mensonge” répété pour discréditer le défunt, “c’est le fait que Youssou Ndour n’ait pas pris la peine de sortir voir l’homme mort devant son domicile qui révulse tout le monde. Même si c’était un chien, qui est venu mourir devant son domicile, Youssou Ndour devait sortir voir le corps.” Pour la sœur du défunt, l’homme dont on leur a annoncé le décès était l’espoir de toute une famille. En dehors de sa famille biologique, ce technicien reconnu était le génie qui réglait tous les problèmes technique de cette partie de Dakar. Et au delà.

Aussi, comme sa sœur Kiné Ndiaye, la maman de Abdoulaye Ndiaye refuse les premières versions fournies pour expliquer le suicide. Pire, cette maman effondrée que Kéwoulo a retrouvé entourée des siens, “(son) fils a été poignardé à mort devant le domicile de la star et on cherche à maquiller ce meurtre en suicide. Parce que des gens ont témoigné avoir entendu une bagarre devant le domicile.” Si elle en est arrivée à croire cela, c’est que personne ne leur a encore présenté l’arme du crime. “Et de ce fait, personne Grand Médine ne peut croire que Abdoulaye Ndiaye ait pu se suicider. Aussi, même les gendarmes ne comprennent pas comment il a pu s’administrer ce coup mortel.” C’est aussi la conviction de Ousmane Sy, l’oncle du défunt. “Nous attendons que l’autopsie établisse les conditions de sa mort. Cet homme était très pieux, un homme qui respecte l’être humain. Qui partage tout ce qu’il avait. Nous ne pouvons laisser passer cet acte sous silence. Nous saisirons la justice et nous battrons jusqu’au bout.” A averti la famille.