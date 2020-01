Station Total Ouest Foire : Un magistrat grugé par 6 pompistes

Babacar Bâ, magistrat à la Cour des Comptes, a été grugé par six pompistes de la Station d’essence Total sise à Ouest Foire. Ces derniers manipulaient le code secret de sa carte de carburant.

Selon L’Observateur, le préjudice est estimé à plus d’un million Fcfa. Les mis en cause séjournent, depuis le 14 janvier dernier, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, utilisation et manipulation frauduleuse du code secret d’une carte bancaire.

Quid de leur modus operandi ? Quand le magistrat passait une commande, les mis en cause, qui opéraient en parfaite intelligence, manipulaient le code secret de sa carte pour valider, à son insu, une commande bien supérieure.

Le surplus est ainsi empoché et partagé entre eux. Les pompistes ont déroulé durant 6 mois leur manège avant que le juge ne découvre la supercherie.