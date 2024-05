Stade de Mbour-Jaraaf (0-2) : Encore de la violence

Le Jaraaf de Dakar a battu le Stade de Mbour au stade Caroline 2-0. Une défaite qui a sorti les supporters du club mbourois de leurs gonds. Ils ont alors gâché la rencontre, quelques minutes avant la fin du match. Ils ont jeté des pierres et proféré des insultes au corps arbitral. Ils scandaient “On a besoin de Saliou Samb”. La rencontre a fini dans la confusion.

Une situation qui a poussé l’ancien président du Stade de Mbour démissionnaire, Saliou Samb, à réagir : “Dans les moments difficiles, les supporters doivent être derrière leur président. Il s’est sacrifié pour eux. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas bien de jeter les gens en pâture. C’est le moment de l’unité. L’essentiel est de sauver notre équipe. Je suis là comme un supporter à côté de mon président Ass Wade et son équipe. Ils sont en train de faire un excellent travail. Dans les moments difficiles, nous devons être autour de notre équipe. Je n’ai jamais quitté l’équipe. Actuellement, c’est Mbour qui est en jeu. J’ai entendu ce que disent les supporters et je vais y réfléchir et en parler avec qui de droit pour que le Stade de Mbour rejoue les grands rôles, parce que c’est ça qui est important. Bravo au président Ass Wade qui est en train de faire un travail remarquable au détriment de sa santé, de sa poche, de sa famille. Mbour, on te met devant et on n’est pas derrière toi. Je suis fâché de voir les supporters qui arrêtent de supporter leur équipe.”