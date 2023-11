Lors de vote de son budget à l’Assemblée nationale, la ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a été interpellée par les députés de l’opposition sur le cas des plus de 1.500 jeunes emprisonnés. Elle a soutenu qu’il n’y a pas de détenus politiques, mais des détenus tout court.

« Il n’y a pas de détenus politiques. Il y a des détenus tout court et ils sont tous de droit commun et tous égaux devant la loi et la justice. Sur l’indépendance de la justice, quelle est cette dépendance à dire si je gagne, je dis bravo les juges, ce sont des patriotes, ce sont des indépendants. Et quand j’ai perdu, je jette les juges aux gémonies ? Pourquoi ? C’est quoi cette justice à deux vitesses que vous voulez nous inculquer. Nous respectons les juges y compris ceux-là qui nous déboutent, y compris ceux-là qui nous font gagner. Parce que c’est cela la justice », a dit Aïssata Tall Sall.

Poursuivant elle ajoute : « Je découvre les décisions de justice en même temps que vous. Favorables comme défavorables, c’est à la radio que je l’entends. Je ne suis pas au courant des décisions que rendent les magistrats. Je pense que nous ne devons pas nous amuser avec les concepts ni les principes ».