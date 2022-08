L’Aeroport international Blaise Diagne et la Fédération Sénégalaise de Basket ont signé hier une nouvelle convention de partenariat. Elle vise à accompagner l’équipe dans les futures échéances sportives notamment les fenêtres qualificatives à travers le sponsoring. L’enveloppe qui était de 40 millions en 2021 est passée à 75 millions FCFA.

L’Aéroport international Blaise Diagne et la Fédération Sénégalaise de Basket ont signé une nouvelle convention de partenariat. Elle porte sur une enveloppe de 75 millions FCfa contre 40 millions en 2021. Le partenariat vise à accompagner l’équipe dans les futures échéances sportives notamment les fenêtres qualificatives. À l’occasion de la signature de l’accord, le président de la Fédération sénégalaise de Basket-ball, Me Babacar Ndiaye s’est réjoui de la collaboration avec Aibd sa, qui, selon lui, s’illustre par d’excellentes performances.

« Nous sommes heureux de renouveler le contrat que nous avons signé en août 2021. Nous remercions Doudou Ka pour tout ce qu’il fait pour le sportif sénégalais. Il ne se limite pas au football. Il a signé une convention avec les instances dirigeantes du football et bien d’autres disciplines. Nous le félicitons également pour les résultats obtenus à Aibd Sa. Nous avons appris que la société a payé l’ensemble de ses dettes et a retrouvé son autonomie financière. Vous êtes le partenaire des champions parce que vous êtes des champions », a magnifié Me Babacar Ndiaye. De son côté, le directeur général d’ Aibd sa, Doudou Ka s’est félicité de ce partenariat dont le montant a été presque doublé pour favoriser davantage l’excellence à l’échelle internationale.

« Il y a un an de cela, nous avons eu l’honneur et le plaisir de signer une convention de partenariat entre nos deux structure. C’était alors un fait rare et inédit qui traduisait les liens affectifs assez forts entre nos deux institutions. Vous êtes une vitrine du Sénégal. Un an après sa mise en œuvre, ce partenariat a fait l’objet d’une évaluation conjointe et nous allons le renouveler voire le renforcer pour traduire notre volonté de continuer de vous accompagner mais de contribuer davantage à une meilleure valorisation du basket-ball national. Ce partenariat a été bénéfique pour chacune des parties. C’est cette raison qui nous a amené aujourd’hui renouveler ce partenariat conformément à la volonté du président Macky Dall dans les orientations stratégiques de participer à la promotion de l’excellence dans les domaines de l’éducation et du sport », a salué Doudou Kà.

À l’en croire, l’équipe sénégalaise de Basket ne cesse de briller et représenter dignement le Sénégal. « L’excellence sportive au Sénégal se conjugue dans le basket-ball qui est la discipline qui nous a valu le plus grand performance au niveau international. En effet, la fédération a un palmarès des plus élogieux. Vous me permettrez de rappeler les cinq titre de champion d’Afrique. En garcon, les quatre participations de nos lions au championnat du monde de basket-ball. En 2023 ce sera la cinquième fois. Ils étaient placé 3ème lors de cette dernière édition de l’Afro Basket organisé à Kigali où AIBD les a accompagnés.

Il y a aussi le palmarès très impressionnant de nos lionnes de Basket qui ont été onze fois championnes d’Afrique, huit fois vice championnes, trois fois médaille de bronze, sans parler des autres résultats obtenus dans les autres compétitions », a ajouté M. Ka. Selon lui, les actions ne vont pas s’arrêter là. « Dans les mois à venir, l’Aibd Sa se mettra en évidence aux côtés d’autres champions pour valoriser ce Sénégal qui gagne et qui nous vaut aujourd’hui une place prépondérante au concert des nations », a-t-il promis. Il a également annoncé la mise à disposition de deux billets pour accompagner le 12ème Gaindé