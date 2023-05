Sonko condamné : la position du MFDC

L’ancien Secrétaire général du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), Jean Marie François Biagui, se démarque de la campagne de désobéissance civile lancée par le leader de Pastef / Les Patriotes, Ousmane Sonko.

Repris par Le Soleil, il invite les Sénégalais notamment les populations du Sud du pays à faire preuve de discernement dans le traitement des affaires judiciaires.

Dans ce sillage, il appelle “tous les Casamançais à bien vouloir se souvenir, sans aucunement tricher avec eux-mêmes, que les affaires qui valent à Ousmane Sonko des procès judiciaires ne sont pas des affaires casamançaises, et qu’elles ne concernent que lui, Ousmane Sonko.”

“En tant qu’autorité morale et politique historique du MFDC”, Biagui appelle ses “frères et sœurs du mouvement à ne pas se mêler ni de près ni de loin, sous aucun prétexte, de ces affaires judiciaires qui ne concernent que la seule personne de Ousmane Sonko.” Il les encourage à adopter une posture de neutralité.

Le maire de Ziguinchor a été condamné à six mois avec sursis et à payer 200 millions F CFA de dommages et intérêts à Mame Mbaye Niang. Une peine assortie d’une contrainte par corps maximale en cas de refus de paiement du montant fixé.