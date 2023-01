Société: Venus exiger la libération de Pape Alé Niang, trois activistes sont placés en garde à vue

C’est un nouveau front qui s’est ouvert dans la lutte pour la libération de Pape Alé Niang. A en croire Me Cheikh Khoureyssi Ba, leur avocat, 3 activistes qui s’étaient présentés devant la primature pour exiger la libération du journaliste Pape Alé Niang se sont retrouvés en position de gardés à vue au commissariat central de Dakar.

Ils sont 3 gardés à vue. Et à l’état civil il répondent aux noms de Bayna Guèye, Ousmane Sarr et Ahmad Sarang Diallo. Connus pour leur constance dans la lutte pour les libertés individuelles et collectives, ces activistes sont, depuis hier, privés de liberté. Interpellés par la police, ils sont, depuis lors, soupçonnés d’avoir troublé l’ordre public. En effet, comme tout le Sénégal, ces trois activistes réclament la libération du journaliste et patron de Dakarmatin, Pape Alé Niang, arrêté pour diffusion de “fausses nouvelles” et “violation des conditions de sa liberté provisoire”. Pour se faire entendre, ils ont profité de l’audience que le chef du gouvernement a accordé à la société civile pour scander devant ses bureaux :”Libérez Pape Alé, Libérez Pape Alé”.

Surpris de voir ces activistes venir déranger le Premier ministre, Amadou Ba, en pleine réunion, les policiers sont intervenus pour interpeler le trio. Acheminé au commissariat central de Dakar, la bande à trois a été confiée aux services de la Sûreté urbaine de Dakar. Et après des heures de détention sans cadre juridique, le trio a été présenté à un enquêteur qui les a entendu jusque vers une heure du matin. Leur avocat, Me Khoureyssi Ba qui a les assisté a fait savoir que les enquêteurs leur reproche le trouble à l’ordre public et la participation à une manifestation non déclarée. Pour rappel, si Ousmane Sarr et Bayna Guèye sont membres du mouvement «Nitu Deug des Valeurs», Ahmad Sarang Diallo, quant à lui, est membre du mouvement «Ñoo Lank».