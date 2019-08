Un détachement du dispositif anti agression de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Dakar (ESID) de la gendarmerie en service de patrouille sur la corniche Ouest a interpellé un individu avec quatorze (14) cornets de chanvre indien.

A en croire les détails donnés par le service de communication de la gendarmerie, « ce produit est constitué par une quantité importante en vrac. »Pour se tirer d’affaires, ce dernier a proposé aux gendarmes une somme de cinq cent mille (500 000) F CFA. Le mis en cause est arrêté et est présentement gardé en vue à la brigade de Ouakam pour trafic de chanvre indien et tentative de corruption à agent de la force publique. L’enquête se poursuit pour arrêter le reste des membres du réseau.