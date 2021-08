Société: Populations et policiers s’affrontent à Keur Massar pour la gestion des inondations

ça chauffe dans la banlieue dakaroise. Depuis 3 jours et après l’arrivée des dernières précipitations qui ont coupé certains quartiers du reste du pays, les populations sont sorties en masse pour barrer les routes aux riches et aux populations.

Ce matin, c’est le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome qui voulait aller visiter les quartiers inondés qui a été boqué sur l’autoroute à péage par des jeunes gens originaires de ces quartiers engloutis par les eaux. Des jeunes gens qui ne veulent plus subir ces eaux pluviales qui ont pris possession de leurs demeures. Avant le ministre de l’intérieur, ce sont les usagers de cette autoroute, que Macky Sall a dit avoir construit pour les riches, qui ont fait les frais de la colère des jeunes gens.

Vendredi déjà comme pendant tout le weekend, ces mêmes jeunes sont revenus avec les mêmes méthodes insurrectionnelles et brandissant toujours les mêmes exigences vitales. Et, ça a toujours fini pacifiquement après de longues heures de négociation. Ce matin ça n’a vraiment pas été le cas. Et après de longues heures d’attente, le convoi a fini par prendre la première sortie pour emprunter la “route des pauvres”, la Nationale 1 qui passe par Diamaguène.

Après avoir accepté de quitter l’autoroute à péage, pour rejoindre Keur Massar, la délégation ministérielle a appris que d’autres jeunes gens ont décidé, carrément, de faire bloquer l’entrée de leurs quartiers, devenus des piscines géantes, aux politiciens. Pour cela, ils ont barré les entrées et brulé des pneus. Ne pouvant laisser prospérer ce trouble gave à l’ordre public et pour lever l’entrave manifeste çà la circulation, les forces de l’ordre ont chargé les manifestants. Si aucun bilan des affrontements n’est jusque là disponible, tout porte à croire que les forces de tensions vont se multiplie la hauteurs des zones sinistrées.