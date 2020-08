Société: «Mes parents et mes frères m’ont trahi», a déclaré Massata Diack

Accusé d’être au cœur d’un vaste système de chantage et de corruption au sein de l’IAAF, Massata Diack dit être lâché par sa famille. Selon le quotidien Tribune, c’est Diack-fils qui en a fait, lui-même, la révélation dans l’émission Sen Jotaay de la Sen Tv.

«J’ai tout entendu. Mes parents de même famille ont dit que c’est à cause de moi que mon père est dans cette situation. C’est une façon de me détruire. Je dis que ce sont mes proches parents, de même famille, qui m’ont trahi. Les informations concernant des montres en provenance de Dubaï ont été données à des journalistes anglais par mes proches parents. Un de mes frères, qui a été enregistré, a soutenu que des rapports m’ont bien épinglé. Et ce sont des Allemands qui me l’ont dit», a révélé le patron de Pamodzi.