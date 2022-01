C’est le tube de l’hiver, l’histoire du divorce tonitruant de la danseuse Mbathio Ndiaye et de son mari Mame Baye ne finit plus d’alimenter la presse people sénégalaise.

Après avoir remporté la palme du mariage de l’année 2020, Mbathio et son son ex mari sont en train de créer le divorce du siècle. En effet, des sources proches de la danseuse originaire de Koungueul, nous ont informé qu’elle a pris la décision de passer à l’étape supérieure,, après la récente sortie de l’influenceuse Dabaye Barre, proche de celui qui est désormais son ex mari. Celle qui a affirmé hier sur son snap, que c’est elle qui avait fait les présentations entre Mbathio et Mame Baye.

Elle a tiré à boulets rouges sur cette dernière, avec des révélations qui font mal à l’oreille, revenant sur les péripéties du divorce de Mbathio Ndiaye. Se sentant diffamée et touchée dans son honneur, selon nos sources, Mbathio a décidé de porter plainte (une plainte dont nous avons pu voir une copie).

Demain donc, dès la première heure, l’épouse de Armand Ndiaye recevra celle-ci, en bonne et due forme. Décidément, le feuilleton du divorce de la danseuse sera très dense demain. Des rebondissements et des attaques et contre-attaques des deux camps sont même à prévoir dans cette série. Nous vous tiendrons sûrement informés des dernières nouvelles dans cette affaire…

