Société : Le duplicata de la carte d’identité nationale détériorée est désormais gratuite (DAF)

Le Directeur de l’autonomisation des fichiers (DAF), Léopold Fiacre Badiane a apporté des précisions sur les 10 000 F CFA décaissés pour les duplicatas des Cartes d’identité Nationale (Cni). Selon lui, « la production d’un duplicata suite à la détérioration d’une Cni est gratuite dès lors que le requérant présente la Cni détériorée ».

Léopold Fiacre Badiane dans un communiqué est revenu sur les agissements en porte-à-faux avec la loi. “Il m’a été donné de constater que les préposés à l’enrôlement pour l’obtention d’un duplicata suite à une détérioration de la Carte nationale d’identité ( Cni), réclament aux demandeurs la production d’un timbre fiscal de 10 000 F CFA. Or, souligne M. Badiane, « les textes régissant la production de la Cni biométrique Cédéao sont clairs, car stipulant “en cas de perte et non en cas de duplicata ».