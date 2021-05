Revoilà l’ancien détenu Saer Kébé. Incarcéré pendant 4 ans pour des faits présumés de terrorisme et d’apologie de terrorisme puis remis en liberté avec une condamnation symbolique de 3 mois avec sursis, l’ancien élève en classe de terminale a du mal à reprendre le cours de sa vie. En effet Kewoulo a appris de sources proches de sa famille que le jeune homme a été interné à l’hôpital psychiatrique de Fann. Il est en mauvaise posture.

La longue détention préventive qui l’a éloigné des bancs de sa classe, pendant 4 bonnes années, ont -elles eu des conséquences irrémédiables sur la santé mentale de Saer Kébé? Tout porte à le croire, même si certaines sources à Mbour pensent que “les déboires psychiatriques du jeunes sont très anciens et remontent à la disparition de sa maman alors qu’il n’était jeune garçon.” Privé, très tôt, de l’affection de sa maman, morte alors qu’il n’était qu’un gamin, le jeune orphelin a été suivi par des spécialistes de la santé mentale dans une clinique de Mbour. Et, alors que les siens l’ont cru sorti d’affaire, voila qu’un malencontreux commentaire posté sur les réseaux sociaux et concernant les États-Unis d’Amérique allait précipiter sa descente aux enfers.

En 2015, alors que le Sénégal s’est engagé dans une farouche lutte contre des réseaux supposés “terroristes”, le jeune homme a été cueilli par la Division des Investigations Criminelles. Et cette année là, Saer Kébé -qui devait passer son Bac- a été incarcéré dans la prison de Reubeus et placé en détention préventive. Cette détention préventive durera quatre bonnes années avant qu’il ne soit, le 10 avril 2019, remis en liberté après que les juges aient rejeté toutes les charges retenues à son encontre par le parquet. Condamné à 3 mois de sursis, il a perdu toutes ces belles années de sa vie derrière les barreaux. Malgré ce lourd préjudice que lui a causé la justice sénégalaise, il n’a jamais été indemnisé.

Pire, le parquet a même eu le toupet d’interjeter appel et de le renvoyer devant la Cour d’Appel de Dakar en cette année 2021. Et, une fois encore, les juges qui l’ont entendu ce 26 avril 2021 ont confirmé la première décision du tribunal correctionnel de Dakar. Et lui ont infligé la même peine du sursis. Alors que ses nombreux défenseurs à travers les réseaux sociaux croyaient finis ses déboires judiciaires, voila qu’est survenue la nouvelle de son hospitalisation. Sa famille, qui a donné l’alerte, a fait savoir que Saer Kébé s’est emmuré dans un silence inquiétant. “Il ne parle plus et ne mange plus depuis quelques jours. Nous sommes vraiment inquiets pour lui“. A fait savoir un membre de sa famille.