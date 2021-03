Mme Fatou Fam est très amère. En colère contre cet intrus téméraire jusque-là non identifié qui pénètre tout le temps chez elle, les a volé à cinq reprises et a tenté de brûler vive sa fille, Aïcha Mbène âgée de 17 ans. Cet événement dramatique, qui empoisonne la vie des siens, est arrivé après que la mère de famille ait saisi, à 3 reprises la gendarmerie de Keur Massar de plaintes jusque-là sans suite. Et, alors qu’elle appréhendait l’intrusion de ce voleur ô combien audacieux, le drame est arrivé le dimanche 17 janvier 2021. Une fois de plus, elle a saisi la gendarmerie nationale. Et depuis le dépôt de cette autre plainte, cette fois-ci à la brigade de Recherches de Faidherbe, à Dakar, le dossier a un peu bougé. Mais le malfaiteur continue toujours de courir.

Fatou Fam est très en colère. Elle a peur pour sa vie et celles des siens et appréhende la prochaine visite de ce voleur sanguinaire qui, à 5 reprises, est venu violer la sacralité de son domicile, en réussissant à chaque fois à dérober des téléphones portables. La dernière fois qu’il a pénétré dans le domicile des Diouf à l’unité 4 de Keur Massar, le malfaiteur a enfermé Aïcha Mbène Diouf dans sa chambre et l’a transformé en torche humaine. Heureusement, elle s’en est sortie vivante. Mais, pas indemne. ” la veille du drame, c’était la quatrième fois, Aïcha l’avait aperçu sur les escaliers et il n’a pas hésité à la menacer avec un couteau. Et lorsque ma fille a crié, il est parti en courant. Le lendemain, il est revenu et une de mes filles qui se nomme Mame Awa Diouf a senti sa présence et l’a annoncé à sa grand sœur, Thiané qui lui a ordonné de faire semblant de dormir. Ensuite, la grande sœur s’est débrouillée pour le faire fuir.”

Intriguée par cette énième intrusion nocturne dans son domicile, Fatou Fam a fait savoir qu’elle avait aussitôt fait appel au Commandant de la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Il était 00h 46mn, pour lui annoncer la présence du voleur à son domicile. Et, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le Commandant de brigade lui aurait dit qu’il ne pouvait pas mettre en permanence un élément dédié à la surveillance de son domicile. “Toutefois, le commandant m’a dit que si nous parvenons à le prendre, les gendarmes viendront récupérer le quidam. Et il m’a dit que, de son côté, la gendarmerie continuait son enquête. C’était le samedi 16 janvier 2021.” A rappelé Fatou Fam.

Dimanche 17 janvier. Ce matin-là, la famille Diouf s’était réveillée avec une mauvaise nouvelle. “On nous a annoncé le rappel à Dieu de mon neveu qui avait 28 ans. J’ai alors quitté la maison pour rejoindre ma sœur et, en même temps, j’ai appelé mes deux filles pour qu’elles reviennent à la maison après leur avoir annoncé le décès, parce qu’ elles étaient au travail. Aïcha et son père étaient à la maison.” Alors que père et fille étaient à la maison, voilà que le papa est allé annoncer à sa fille son intention de se rendre, lui aussi, à l’enterrement. De ce fait, il lui a demandé d’aller rejoindre la maison du voisin jusqu’à son retour; vu qu’ils n’étaient plus en sécurité dans leur propre domicile.

C’est dans cette maison voisine que Aïcha Mbène Diouf est restée jusqu’à l’arrivée de son frère, Mouhamed. Après avoir récupéré les clés des mains de sa sœur, le jeune homme a pris sa douche et en a profité pour manger avant de partir s’entraîner avec ses camarades du quartier. C’est à ce moment-là que Aïcha s’est levée pour aller ranger le téléviseur dans une armoire. Ensuite, elle est rentrée dans sa chambre pour prendre son voile. Si elle n’a rien vu de suspect en entrant dans la chambre, elle sera vite mise en situation de détresse, en se retournant pour quitter la chambre. Devant la porte, se tenait, un couteau à la main, un homme visiblement prêt à en découdre. Aussitôt, elle l’a reconnu et elle le lui a fait savoir. Piqué par cet affront, l’intrus l’insulte lui donne un violent coup de poing, l’asperge d’un liquide inflammable et lui balance des flammes. C’était le dimanche 17 janvier 2021 à 17h.

Aussi, l’invité du jour de Kéwoulo a fait savoir que le fait intriguant, dans cette affaire, est que le voleur ait déclaré à sa fille qu’il connaissait toujours, à l’avance “tous les faits et gestes des membres de ma famille. Il nous a dit que nous nous fatiguons pour rien et que nous n’allions pas l’arrêter.” Cette affirmation est d’autant plus flippante qu’en cette période de couvre-feu, il est très difficile, pour les voisins, de tout le temps être réactifs et venir les aider quand la famille serait à nouveau face au dangereux bandit..

Au cas où les enquêteurs auront besoin de ses services, Fatou Fam a rappelé que, en plus de sa fille, elle-même a fait face au voleur. Parce qu’avec la nouvelle brigade de recherches de Dakar, vers laquelle elle s’est tournée, elle a de bons espoirs. En quelques jours, les hommes de l’adjudant Adama Niang ont réussi à localiser un des appareils téléphoniques volés à son domicile. Et ont arrêté un suspect qui a soutenu avoir tout simplement acheté le téléphone. Sans plus. L’homme a été remis en liberté après que ses coordonnées aient été notées. En attendant la fin de leur hantise, la rescapée des flammes, elle, est traumatisée à vie. Malgré la gravité des faits, la famille n’a bénéficié d’aucun soutien. “Le maire de Keur Massar m’avait appelé au téléphone, me disant qu’il allait passer chez nous. Mais, jusqu’à présent, nous ne l’avons pas vu. Le seul mot que je vais lancer aux autorités est qu’elles m’aident pour que je puisse retrouver ma sécurité moi et mes enfants“. A conclu l’invité de Kéwoulo.