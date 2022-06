Le député libéral proche de la famille maraboutique de Touba est dans de sales de draps. Interpellé hier soir par les policiers de la cybercriminalité, il est placé en garde à vue par les hommes du commissaire Aly Kandé. Et c’est sous les chefs d’inculpation “d’offense à chef de l’Etat” la “diffusion de fausses nouvelles“, et de “diffamation” qu’il répond aux enquêteurs depuis cette nuit.

La grande mobilisation du 8 juin 2022 et son lot de discours guerriers commencent à porter ses fruits. Et de très mauvaises manières. Si, pour les manifestants, cette rencontre est inédite au point qu’ils veulent la renouveler le 17 juin prochain, pour le camp présidentiel -qui n’a pas gouté à ce succès des opposants comme aux propos “outrageants” prononcés par les camarades de Ousmane Sonko- occasion ne pouvait être plus belle pour en finir, pendant un temps, avec certains pourfendeurs du régime. Premier adversaire politique à passer à la trappe: Abdou Mbacké Bara Dolly. Ce dernier, député du Pds et acteur majeur de la vague de contestations qui fait face au président Macky Sall, accusé de vouloir briguer un mandat de trop, a été interpellé hier tard dans la soirée par les policiers de la Division Spéciale de Cybercriminalité après qu’il ait refusé de prendre leur convocation au motif que “il est député et bénéficie de l’immunité parlementaire.”

“Toutefois, c’est de son propre chef qu’il a accepté de suivre les enquêteurs à leur siège à l’Annexe du ministère de l’intérieur, à la cité Police de Dakar”, ont fait savoir à Kéwoulo des sources judiciaires consultées par le premier journal d’investigation de l’Afrique de l’Ouest. Arrivé dans les locaux de la Division de cybercriminalité de la police, le député Abdou Mbacké Bara Dolly a été entendu sur ses propos, publics, tenus lors de ce fameux rassemblement du 8 juin 2022. Ce jour-là, invité à prendre la parole, le député avait déclaré: “Macky Sall a tout volé. Dans son bureau, il n’a pas volé que nos terres, il a aussi volé les d….des femmes qui y sont venues le voir.” Interpellé sur ce point par les enquêteurs, Abdou Mbacké Bara Dolly a fait savoir qu’il n’avait jamais précisé de quel d… il parlait. “«Wakhouma soufou dara, kou nek ak niga ko dégué», a-t-il dit aux policiers.

Trouvant que les propos du député, lors de cette manifestation, sont suffisamment explicites et contiennent assez d’éléments pour le retenir dans les liens de la prévention, les enquêteurs, qui agissent sur ordre du procureur -qui s’est autosaisi-, ont décidé de le placer en garde à vue. Et cela malgré le fait qu’il soit député et qu’il ait clairement fait savoir que ces propos ne s’adressait pas au chef de l’Etat mais au politicien et patron de Benno même si tous les deux s’appellent Macky Sall. Assisté de Me Abdou Dialy Kane, l’un des avocats de Adji Sarr, l’autre sulfureuse qui accuse le député Ousmane Sonko de viols répétés, l’honorable député Abdou Mbacké Bara Dolly risque une longue garde à vue et un placement sous mandat de dépôt si la logique du procureur est suivie.