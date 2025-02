Sénégal : Un vent d’optimisme économique après le rapport de la cour des comptes.

Le Sénégal a récemment fait une annonce significative en déclarant qu’il n’avait pas l’intention de restructurer sa dette. Cette décision a rapidement contribué à apaiser les préoccupations des investisseurs internationaux, plaçant les obligations sénégalaises parmi les meilleures performances des marchés émergents. Cela témoigne d’une confiance renouvelée et d’une volonté d’avancer.

Pour renforcer cette dynamique, le gouvernement a organisé une réunion virtuelle avec 371 investisseurs, impliquant les ministres de l’économie et des finances. L’objectif était de discuter des conclusions du rapport de la Cour des comptes et de leur impact sur l’économie du pays. Cet événement a clairement montré l’engagement du Sénégal en matière de transparence et de gestion financière rigoureuse.

Un Signal Déterminant

Les actions du gouvernement influencent fortement la perception des investisseurs. En excluant la restructuration de la dette et en dialoguant directement avec les investisseurs, le gouvernement montre sa détermination à maintenir la stabilité économique, apaisant ainsi les inquiétudes et renforçant la confiance. Par ailleurs, le Premier ministre a clairement exprimé sa volonté d’éviter tout programme d’austérité ou d’augmentation du coût de la vie. En se concentrant sur des subventions ciblées pour les ménages vulnérables, le gouvernement cherche à dégager des marges qui permettront de réduire les prix à la consommation, ce qui renforcera le pouvoir d’achat des Sénégalais.

Un Débat Essentiel à l’Assemblée

Le 21 février 2025, l’Assemblée nationale a été le cadre d’un échange animé entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l’opposition. Ce débat a mis en lumière l’importance de la transparence dans la gestion des finances publiques, révélant les préoccupations du gouvernement tout en soulignant ses efforts pour maintenir une note de crédit favorable pour le Sénégal.

Réaction Positive sur le Marché

La confiance des investisseurs a entraîné une forte hausse des obligations sénégalaises. À la suite de cette réunion, la valeur des obligations a augmenté, témoignant de l’intérêt croissant pour la dette souveraine sénégalaise. Bien que la dette publique approche les 100 % du PIB en 2023, le gouvernement a assuré qu’il pouvait gérer cette situation sans recourir à une restructuration. Des options de financement alternatives, telles que des émissions de Sukuk et des prêts garantis par des banques de développement, sont également envisagées en cas de retard dans l’élaboration d’un nouveau programme avec le FMI.

Vers un Nouvel Accord avec le FMI

Le Sénégal espère finaliser un nouvel accord de financement avec le FMI d’ici juin, suite à la suspension d’un précédent accord de 1,8 milliard de dollars. Le gouvernement prévoit des réformes visant à contenir les dépenses publiques tout en maintenant une gestion proactive de la dette, illustrant une approche équilibrée entre la réduction des dépenses et la protection des ménages.

Un Message Clair aux Investisseurs

En réunissant un large éventail d’investisseurs, le Sénégal envoie un message fort : il est déterminé à dynamiser son économie, à créer des emplois et à favoriser le développement. Cette rencontre représente un tournant dans la stratégie d’attractivité du pays, qui se positionne comme un acteur clé sur la scène internationale. Dans un contexte où la confiance est essentielle, cette initiative pourrait être le catalyseur nécessaire pour attirer davantage d’investissements et propulser le Sénégal vers un avenir économique prospère, pour une nation souveraine, juste et prospère.

Me Abdoulaye TINE ,Avocat à la Cour et docteur en droit.

Président du Parti Union Sociale Libérale (USL)

Membre de la Coalition Diomaye Président.