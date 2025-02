Match de gala entre l’amicale des cadres du coud (acc) et le collectif des amicales d’étudiants de l’ucad : Le sport, vecteur de paix, de cohésion sociale et d’unité

Dans une dynamique de renforcement du climat social au sein du campus, le nouveau bureau de l’Amicale des Cadres du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), dirigé par Madame Mbayang Cissé Diagne, a organisé un match de gala cette semaine au terrain Jaraaf.

Cette rencontre amicale a opposé les cadres du COUD au collectif des amicales d’étudiants de l’UCAD. Plus qu’un simple événement sportif, cette initiative vise à raffermir les relations entre les étudiants et les agents du COUD afin de favoriser un climat social apaisé. Une collaboration étroite entre ces deux entités permet un meilleur accompagnement des étudiants, facilitant ainsi leur épanouissement et leur ouverture envers les personnels du campus.

Cette initiative revêt une importance particulière dans un contexte marqué par la détresse estudiantine, qui peut parfois conduire à des drames, comme le récent suicide d’un étudiant au CROUS de l’Université Gaston Berger (UGB). La nouvelle équipe de l’ACC en a pleinement conscience, et le collectif des étudiants, sensible à cette démarche, a répondu présent et s’est félicité de cette belle initiative.

Madame Cissè Mbayang Diagne a tenu à rappeler l’importance du sport comme vecteur de paix et de cohésion sociale :

« Un ballon nous a rassemblés, que ce campus nous unisse encore davantage. Ensemble, gagnons ; main dans la main, réussissons. Je tiens à remercier chaleureusement le directeur, Dr Ndéné Mbodj, parrain de ce match, ainsi que le Chef des services administratifs (CSA) et le directeur adjoint, pour leur implication précieuse et leur engagement remarquable. Félicitations et encouragements sincères à tous les agents du COUD, en particulier aux cadres, pour cette belle et noble initiative. Un immense merci à l’ensemble des représentants des étudiants pour leur sens des responsabilités et leur engagement dans cette belle collaboration. Développons ensemble ce sentiment d’appartenance et œuvrons à rehausser positivement l’image du COUD. »

Parrain de cet événement, le Directeur du COUD, Dr Ndéné Mbodj, a salué cette initiative novatrice qui contribue à redéfinir les dynamiques sociales sur le campus : « cette stratégie est une manière de réinventer l’animation sur les campus », a-t-il souligné, avant de féliciter la présidente de l’ACC, qui, « en un temps record, commence à inscrire son nom dans l’agenda du COUD ».

Le Directeur a également salué l’implication des étudiants et leur attitude constructive à l’égard de la Direction.

Ce match de gala, empreint de fair-play et de convivialité, s’est terminé sur un score nul. Il marque ainsi le début d’un mandat ambitieux pour l’ACC, où innovation et cohésion sociale seront au cœur des actions entreprises.