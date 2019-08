Sénégal : Pour éviter les coupures d’électricité, l’Etat avance 35 milliards FCFA à la Senelec

L’Etat du Sénégal a pris toutes les dispositions pour éviter les coupures d’électricité en octroyant 35 milliards FCFA à la Senelec (Société nationale d’électricité) pour sécuriser cette entreprise stratégique, rapporte « Libération ».

Ces coupures « provoquées », sont dues à un problème de trésorerie, selon une source. L’Etat est le premier responsable, car il doit plus de 238 milliards FCFA à la Senelec. Cette dernière se trouve au bord de la rupture de fioul (un combustible dérivé du pétrole, utilisé notamment dans les chaudières) pour faire tourner des machines.

Ajouter à cela, la Senelec aussi doit plus d’une cinquantaine de milliards FCFA à la Société africaine de raffinage (SAR) sans compter les autres sommes d’argent que lui réclament les centrales électriques privées combinées à son réseaux. C’est dire que le Sénégal n’est pas loin d’une nouvelle crise d’électricité.

Par ailleurs, le ministère des Finances et du Budget a aussi payé la totalité de la dette due aux fournisseurs dans le cadre du Train express régional (Ter). Mieux, à cause de la Tabaski, les salaires et pensions ont été payés par anticipation depuis quelques jours., ajoute « Libération ».