Sénégal-Éthiopie : Un partenariat renforcé pour une Afrique unie et prospère

Dans le cadre du 38ᵉ Sommet de l’Union Africaine, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a eu un entretien fructueux avec Son Excellence Abiy Ahmed Ali, Premier Ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, au Palais national.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger en profondeur sur des sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Éthiopie, ainsi que les défis et opportunités liés à l’intégration africaine. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à promouvoir une collaboration mutuellement bénéfique et à œuvrer ensemble pour le développement et l’unité du continent.