''Le ministère des Finances concentre trop de pouvoirs'', Doudou Ka alerte et donne son point de vue

Six mois(6) aprés les révélations de Sonko sur la situation cathastrofique de l’économie Sénégalaise, la Cour des Comptes à publié ce 12 février 2025, mettant en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion des finances publiques, avec des irrégularités, des dissimulations d’emprunts, faisant grimper le taux d’endettement provisoire à 99,63 % du PIB et le déficit public à 12,3 % en fin 2023. Doudou Ka, ancien ministre, affirme avoir déjà alerté les hautes autorités sur ces dérives et pointe du doigt l’hypertrophie des pouvoirs du ministère des Finances et du Budget.

L’ancien ministre Doudou Ka alerte sur l’hypertrophie du ministère des Finances et du Budget (MFB), qui détient un contrôle absolu sur les emprunts bancaires locaux.Il plaide pour un rééquilibrage des pouvoir avec le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) afin d’assurer une gouvernance plus conforme aux standards internationaux.

Il appelle également à réintégrer le MEPC dans les négociations avec les institutions financières internationales pour garantir une meilleure transparence et restaurer l’orthodoxie budgétaire. Enfin, il souligne l’importance des institutions judiciaires et de contrôle du Sénégal, garantes de la confiance des investisseurs et partenaires économiques, un enjeu crucial pour l’avenir du pays.

