Sénégal : des centaines de milliers de tonnes de plastique en provenance des Etats Unis : Greenpeace Afrique déplore la decision…

Le journal anglais, The Guardian a révélé dans un article publié récemment, que le Sénégal figurait parmi les onze pays dans le monde où des centaines de milliers de tonnes de plastique sont expédiées chaque année, en provenance des Etats Unis d’Amérique. Le Sénégal a, à lui seul, importé mille tonnes de déchets plastiques par mois au cours des trois premiers mois de cette année, selon la même source, qui explique cela fait suite à l’interdiction d’entrée des déchets plastiques en provenance des Etats Unis, par la Chine. Une décision contraire aux ambitions du Chef de l’Etat déplorée par Greenpeace Afrique.



« C’est avec un grand intérêt que Greenpeace avait salué l’appel du président de la République, Monsieur Macky Sall, à une mobilisation générale pour forger l’image d’un nouveau Sénégal avec zéro déchet. Mais aujourd’hui, nous sommes très surpris d’apprendre l’importation de déchets venant des Etats Unis par le Sénégal. Nous déplorons cette décision qui est contraire aux ambitions du Chef de l’Etat sénégalais et à la loi 2015-09 du 21 avril 2015 relative à l’interdiction de la production, de l’importation, de la détention, de la distribution, de l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle de déchets plastiques », déplore Greenpeace Afrique.



Au Sénégal, la problématique de la pollution plastique constitue une menace sérieuse pour l’écosystème en général avec des conséquences graves sur la santé publique des Sénégalais. Pourtant, les industries responsables de la production massive de cette substance toxique continuent de développer leurs activités. Sur ce, Greenpeace invite le Sénégal à prendre des mesures fortes qui conduiront à l’élimination totale des plastiques dans le pays.

