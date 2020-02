Sédhiou / Viol sur mineure : Un maitre-maçon engrosse une collégienne de 12 ans

Souleymane Ciss vient de passer sa première nuit au commissariat urbain de Sédhiou. Selon Iradio, le chef d’équipe de maçonnerie chargé de réaliser les travaux de la construction de l’hôpital régional de Sédhiou est poursuivi pour détournement de mineure suivi de grossesse sur une jeune collégienne de 12 ans.



Tout est parti d’une plainte de la tante de la victime introduite au Tribunal de grande instance de Sédhiou. Souleymane qui entretiendrait de bonnes relations avec cette restauratrice dont le mari l’a aidé à trouver un logement dans la capitale du Pakao, aurait profité de l’absence de la dame pour nouer une relation avec la gamine de 12 ans.

Au cours d’une médiation intentée par des proches, le maçon en chef reconnaît avoir couché au moins une seule fois avec la collégienne et non quatre fois comme l’atteste cette dernière. Il a même pris l’engagement de prendre en charge tous les frais médicaux liés à cette grossesse précoce et indésirable.



Chargé de mener l’enquête, le commissariat urbain de Sédhiou a dépêché, ce lundi, ses éléments au chantier de l’hôpital régional. Marié et père de deux enfants, Souleymane Ciss est cueilli devant les ouvriers qui ont par la suite pris d’assaut les locaux du commissariat urbain pour en savoir plus sur les circonstances de cette intervention policière survenue dans un contexte marqué par l’ampleur des mariages et grossesses précoces à Sédhiou.