Sécurisation à Louga : 15 personnes arrêtées par la police et la gendarmerie

Le vendredi 28 février dernier, la police et la gendarmerie ont déclenché une vaste opération de sécurisation combinée dans la commune de Louga et dans les localités de Niomré, Djelerou Sylla, Rita Diaw. Au total une quinzaine de personnes ont été interpellées pour divers délits, 20 véhicules mis en fourrière et 07 motos saisies. Selon notre source, ces opérations ont été motivées par la série de braquages et de trafic de drogue constatés ces derniers temps dans la commune de Louga et ses environs.