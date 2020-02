Secousses dans « Macky 2012 » : Les femmes appellent les conspirateurs à rentrer dans les rangs

La coalition « Macky 2012 » instable depuis quelques temps avec la volonté d’une partie de ses membres d’en découdre avec l’actuel coordonnateur Me Moussa Diop, a poussé les femmes de la coalition à sortir pour demander aux conspirateurs de rentrer dans les rangs tout en renouvelant leur confiance au Dg de « Dakar Dem Dik ».



Tous les 23 partis que compte la coalition ont été représentés par au moins 3 femmes de chaque formation politique, lors de cette rencontre autour de leur coordonnateur. Un moment d’échanges sur la vie de la coalition, mais aussi de l’actualité. Tour à tour, elles ont pris la parole pour saluer ce vent nouveau qui souffle au sein de la coalition parce que selon elles,

ce dynamisme, à un moment donné, a beaucoup manqué à leur coalition. Elles s’en sont donc félicitées et appellent tout le monde à rentrer dans les rangs et tenir haut ce flambeau.

Elles ont enfin réitéré leur ancrage au sein de la grande majorité présidentielle et réaffirmé leur détermination à accompagner le président Macky Sall pour la réussite de son programme 5-3-5 en vue de l’horizon 2035.