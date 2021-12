Une tragédie familiale secoue le quartier Scat Urbam.

Une femme nommée Daba Coly a poignardé avec une paire de ciseaux ses jumeaux ainsi que sa propre mère.

Les faits ont eu lieu ce mardi , vers l’aube.

À cette heure, au moment où la famille était dans les bras de Morphée, Yaye Coly, «possédée par des Djinns», sursaute de son lit.

Tout en sueur et dans un état second, elle s’arme d’une arme blanche, d’après les témoignages recueillis par L’Observateur et Rewmi Quotidien.

Munie d’une paire de ciseaux, elle poignarde ses deux jumeaux âgés respectivement de 11 ans. La grand-mère maternelle des enfants réveillée par les cris des mômes, bondit de son lit pour s’enquérir de la situation. La mémé tente de désarmer sa fille. Dans sa furie, celle-ci lui assène un violent coup dans la région des seins, lui occasionnant une blessure béante. Daba Coly sera finalement maitrisée par les membres de la famille. Les victimes sont hospitalisées à l’hôpital Fann. Quant à Daba Coly, elle est internée au service à psychiatrique du même hôpital.