Sauvegarde de la paix : Une délégation de Serigne Mountakha Mbacké au Macky Sall

Serigne Mountakha Mbacké s’attache plus que jamais à préserver la cohésion nationale. En réaction aux troubles dans le pays, il a envoyé une délégation au chef de l’État mardi.

C’est dans ce cadre que le Saint homme a envoyé une délégation au Palais pour remettre au chef de l’Etat son dernier sermon prononcé lors de la fête de la Korité.

Le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le responsable moral de Hizbut- Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, El Hadji Mbackiou Faye, entre autres, ont été reçus à la Présidence de la République.

A la fin de cette audition, les rapports L’Obs, Serigne Youssou Diop sont revenus à l’objet de leur mission. C’est la préservation de la paix au Sénégal grâce aux recommandations de Serigne Mountakha Mbacké.

Rappelons que durant les évènements de mars 2021, Serigne Mountakha a offert sa médiation réussie entre le M2D, rassemblant l’opposition, et le Président Macky Sall. Et un mémorandum signé par Sonko et Cie a été remis au Chef de l’Etat par l’Autorité Touba… Pour s’en sortir.