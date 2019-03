Sargaal: Après la présidentielle, Me Madické Niang honoré par ses femmes

Après la présidentielle du 24 février 2019, Me Madické Niang a été honoré par les femmes de sa coalition. A l’occasion de cette cérémonie, M. Habib Sy Directeur de campagne de Madické Niang a tenu à faire des témoignages émouvants à l’encontre de son leader. M. Habib Sy a magnifié les femmes à l’avance pour anticiper la journée mondiale de la femme.

Après l’allocution de M. Habib Sy, Mme Mbacké a pris la parole, pour remercier et magnifier leur leader Madické Niang, tout le staff; et particulièrement leur marraine d’honneur Adja Khoudia Lô Guéye Niang épouse de M. Madické Niang.

Mme Mbacké n’a pas manqué de remercier les femmes de la coalition de Madické 2019, « je sais que vous êtes des femmes battantes et que vous croyez à notre leader M. Madické Niang, car l’organisation de cette manifestation s’est faites en quatre jours« .

« Je donne raison à M. Habib Sy, je ne comprend pas comment les femmes sénégalaises ont pu voter pour Macky Sall. Car pendant 7 ans, la femme a été bafouée, les femmes ainsi que les enfants sont fatigués, et je me pose toujours la question à savoir pourquoi elles ont voté pour Macky« , a ajouté Mme Mbacké.

Après cette dernière, Mme Oulimata, responsable de la jeunesse féminine nationale a pris la parole à son tour et est revenue sur leur début. « Après l’homme d’État, les sénégalais ont découvert un homme de coeur, de valeur, de Ngor et de dignité. Il n’est plus question de retourner au sein du PDS, car nous avons trouvé ce que nous cherchions en politique, un homme qui a une vision et qui croit en lui« .

« Emu et touché », le président Madické Niang a pris la parole pour remercier les organisatrices de ce « Saargal ». « Vous me voyez vraiment ravi de cette cérémonie, vous m’avez toujours accompagné; et je vous en remercie. C’est pour vous que j’ai crée mon projet de société, pour accompagner les femmes dans le retard de développement. C’est un projet de société que j’ai crée, mais que je mets à la disposition de toute personne qui voudrait le développement de notre pays. Enfin, je remercie tout le monde, sans oublier les autres candidats à la présidentielle qui m’ont rejoint et accompagné dans cette aventure« , a conclut le président Madické Niang.